Pragmata – Capcom zieht den Release-Termin vor, neuer Trailer

Capcom hat den Veröffentlichungstermin von „Pragmata“ noch einmal angepasst. Das Science-Fiction-Action-Adventure wird diesmal jedoch nicht verschoben, sondern erscheint eine Woche früher als zuletzt angekündigt. Das Spiel wird für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC über Steam veröffentlicht.

Zeitgleich hat Capcom einen neuen Trailer präsentiert, der weitere Bereiche der Mondstation zeigt. Zu den Schauplätzen gehört unter anderem die Mondoberfläche. Außerdem ist ein gewächshausähnlicher Bereich innerhalb der Station zu sehen. Dort treffen die beiden Hauptfiguren Hugh und Diana auf neue Gegner.

Der Trailer gibt außerdem einen kurzen Einblick in den sogenannten Schutzraum. In dieser Operationsbasis begegnet ihr dem Unterstützungsroboter Cabin. Wie Capcom mitteilte, hilft der kleine Roboter bei verschiedenen Funktionen innerhalb des Bereichs.

„Pragmata“ spielt in einer nahen Zukunft auf einer Mondforschungsstation. Dort treffen der Raumfahrer Hugh und die Androidin Diana aufeinander, nachdem eine feindliche KI die Kontrolle über die Anlage übernommen hat. Ohne Fluchtmöglichkeit müssen sie zusammenarbeiten, um zu überleben und einen Weg zurück zur Erde zu finden. In dem Einzelspieler-Abenteuer steuert ihr beide Figuren gleichzeitig und nutzt ihre unterschiedlichen Fähigkeiten, um Hindernisse zu überwinden und Gegnern zu begegnen.

„Pragmata“ erscheint nun am 17. April 2026 für die Eingangs erwähnten Plattformen.

PRAGMATA - Main Trailer (DE)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung