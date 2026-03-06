Xbox – Project Helix bestätigt, nächste Generation soll auch PC-Spiele unterstützen

Microsoft hat erstmals öffentlich den internen Codenamen der nächsten Xbox erwähnt. In einem Beitrag auf der Plattform „X“ sprach Xbox-Managerin Asha Sharma kurz von der neuen Xbox, die intern den Codenamen „Project Helix“ trägt. Da zur nächsten Xbox derzeit kaum bestätigte Informationen vorliegen und wir uns grundsätzlich nicht an Gerüchten oder unbestätigten Leaks beteiligen, bleiben die bekannten Details aktuell überschaubar.

Demnach soll die kommende Hardware sowohl klassische Xbox-Spiele als auch PC-Spiele unterstützen. Damit deutet sich ein Konzept an, das die Grenzen zwischen Konsole und PC stärker auflösen könnte.

Des Weiteren kündigte Sharma an, auf der kommenden Game Developers Conference mit Partnern und Studios über das Projekt sprechen zu wollen. Auch zur Frage, wie genau die Unterstützung von PC-Spielen umgesetzt wird, gibt es bislang keine Informationen. Unklar ist beispielsweise, ob damit lediglich Titel aus dem Microsoft Store gemeint sind oder ob auch andere PC-Plattformen eingebunden werden könnten.

Quelle: X