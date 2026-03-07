Echoes of Aincrad – Trailer und ein Release-Termin

Bandai Namco hat mit „Echoes of Aincrad“ ein neues Action-RPG angekündigt, das im Universum von „Sword Art Online“ angesiedelt ist. Im Mittelpunkt steht diesmal kein fest vorgegebener Held, sondern euer selbst erstellter Charakter, mit dem ihr die schwebende Burg namens „Aincrad“ erkundet.

Spielerisch setzt der Titel auf Echtzeitkämpfe mit Ausweichmanövern, Paraden und anpassbarer Ausrüstung. Außerdem könnt ihr einen Begleiter auswählen, dessen Verhalten im Kampf sich auf euren eigenen Spielstil abstimmen lässt. Mit dem Fortschritt werden weitere Fähigkeiten und Verbesserungen freigeschaltet.

„Echoes of Aincrad“ erscheint in drei Editionen. Die Standard Edition enthält das Grundspiel. Mit der Deluxe Edition erhaltet ihr zusätzlich ein Erweiterungspaket mit herunterladbaren Inhalten sowie ein Starter Pack als Tag-1-Bonus, das Verbrauchsgüter und das frühe Freischalten des „Todesspiel“-Modus umfasst. Die Ultimate Edition beinhaltet alle Inhalte der Deluxe Edition und ergänzt diese um die „Unanswered//butterfly“ Bonus-Contents-App mit Spezialanime, digitalem Artbook und digitalem Soundtrack sowie ein exklusives Rüstungspaket.

„Echoes of Aincrad“ erscheint am 10. Juli 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

[Deutsch] Echoes of Aincrad | Announcement Trailer

Quelle: Pressemitteilung / Bandai Namco