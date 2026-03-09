The Mound: Omen of Cthulhu – Release-Termin und Trailer

Vor kurzem veröffentlichten NACON und Entwicklerstudio ACE Team einen neuen Trailer des Koop-Spiels „The Mound: Omen of Cthulhu“. Dieser zeigt nicht nur neues Material auf dem Titel, sondern verrät auch den offiziellen Release-Termin. So erscheint „The Mound: Omen of Cthulhu“ am 15. Juli 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Das Spiel ist von H.P. Lovecrafts Cosmic Horror-Kurzroman inspiriert und während der Zeit der Konquistadoren angesiedelt. Als Spieler bildet ihr eine Gruppe aus zwei bis vier Mitgliedern. Ihr und eure Gefährten befinden sich an Deck eurer Galeone. El Capitán hat euch einen Auftrag erteilt: Ihr sollt so viel Reichtümer wie möglich sammeln, eine vermisste Person finden, eine alte Festung lokalisieren und, wenn möglich, wohlbehalten von dieser gefährlichen Expedition zurückkehren.

Je länger die Expedition dauert, desto zahlreicher und gefährlicher werden die Kreaturen, die euch gegenüberstehen. Das Inventar ist begrenzt, und die rudimentären Waffen regen dazu an, Konflikte zu vermeiden und sich zu verteidigen, anstatt aggressiv zu spielen.

Eine weitere Gefahr, die auf euch wartet, ist der Verlust eurer geistigen Gesundheit. Angesichts der kosmischen Schrecken, denen ihr ausgesetzt seid, fallt ihr nach und nach Halluzinationen zum Opfer: Ein Verbündeter erscheint als Monstrosität (oder umgekehrt), eine scheinbar harmlose Ebene entpuppt sich als tödliche Grube, Büsche scheinen zum Leben zu erwachen, ohne Vorwarnung fällt ein Regen aus Blut.

Hier findet ihr „The Mound: Omen of Cthulhu“ auf Steam: KLICK!

The Mound: Omen of Cthulhu | Release Date Trailer

Quelle: Pressemitteilung