Aether & Iron – Zweites Entwicklertagebuch

Das zweite „Dev Diary“-Video ist erschienen und diesmal geht um die Musik in „Aether & Iron“. Das Video mit dem Titel „How We Scored Aether & Iron with a Real Orchestra” zeigt den zweifachen Grammy-Gewinner Christopher Tin und den Grammy-Nominierten Alex Williamson, die über den kreativen Prozess hinter der musikalischen Identität des Spiels sprechen.

„Was mich sofort an dem Spiel fasziniert hat, war das IP selbst“, erklärt Tin. „Die Welt, die das Team geschaffen hat, fand ich wirklich spannend, vor allem wegen der musikalischen Möglichkeiten, die sie beim Komponieren der Filmmusik bot.“

„Aether & Iron“ erscheint am 31. März 2026 für PC. Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

How We Scored Aether & Iron with a Real Orchestra | Aether & Iron Dev Diary 2

Quelle: Pressemitteilung