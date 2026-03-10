Emberville – Gameplay-Video

„Emberville“ ist ein Dark Fantasy RPG-Adventure, das im Sommer 2026 in die Early Access-Phase auf Steam gehen soll. Mit dem neuen Video zeigt das Entwicklerstudio Cygnus Cross nicht nur mehr vom Spiel und Gameplay, sondern präsentiert auch die wachsende Anzahl an Synchronsprechern.

Mit dabei sind unter anderem Alex Jordan (The Alters, Cyberpunk 2077, Dragon Age: The Veilguard), Doug Cockle (The Witcher, The Alters), Abubakar Salim (Assassin’s Creed: Origins, House of the Dragon). In dem Video ist erstmals Amelia Tyler zu hören, bekannt für ihre Rolle als Erzählerin in Baldur’s Gate 3, Hecate aus Hades II, Elena Nightingale aus Warframe und viele weitere.

Emberville – Features

Einzigartige mehrschichtige Kampfmechanik: Zusätzlich zum traditionellen Zwei-Knopf-Kampfsystem bietet das Spiel ein waffengebundenes Kombo-System und klassenbezogene Kampffähigkeiten.

Dynamische Benutzeroberfläche: Eine Benutzeroberflächenmechanik, die das HUD entsprechend den Bedürfnissen des Spielers anpasst, sodass dieser leichter mit mehreren Funktionen umgehen kann, ohne dass er daran gehindert wird, eigene Entscheidungen zu treffen oder sein Inventar zu verwalten.

Vererbte Fähigkeiten: Kampffähigkeiten, die von einer hochstufigen Klasse auf eine andere übertragen werden, sodass der Spieler die aktive Kampfklasse individuell anpassen kann.

Schnelle Kampfmechanik: Die Kämpfe sind schnell und actionreich, mit einer großen Auswahl an Waffen, Fertigkeiten und Fähigkeiten.

Vielfältiger Spielverlauf: Die Spieler können Waffen- und Rüstungskategorien verbessern, um neue Klassen freizuschalten, Fertigkeiten im Handwerk und Sammeln erlernen, NPCs retten, um Emberville zu verbessern und wiederaufzubauen, und die Welt erkunden, um verborgene Schätze und Geheimnisse zu entdecken.

Farming, Sammeln und Handwerk: Das Spiel bietet Farming-, Sammel- und Handwerksfertigkeiten, mit denen man Getreide anbauen, Pflanzen, Holz und Mineralien sammeln und Gegenstände herstellen kann, die durch Levelaufstiege, das Erlernen von Fertigkeiten, Blaupausen und Rezepten verbessert werden können.

Anwesen: Ein anpassbarer kreativer Spielerbereich mit Häusern, Gebäuden und Objekten, die individuell platziert und zur Verbesserung von Fertigkeiten, zum Herstellen von Gegenständen und als Ort zum Entspannen genutzt werden können.

Prozedurale Generierung: Das Spiel bietet eine riesige prozedural generierte Welt, die prozedural generierte Levels mit einer Vielzahl von Ereignissen, Biomen, Feinden, Schätzen und vielem mehr enthält.

Die Webseite zum „Emberville“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Emberville | The MIX Exclusive Gameplay + New Cast Reveal

Quelle: Pressemitteilung