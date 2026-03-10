Captain of Industry – Update 4 und ein DLC erschienen

Die Early Access-Version des Automatisierungs- und Industriemanagementspiels „Captain of Industry“ hat jetzt ein neues Update und einen DLC erhalten. Das „update 4“ dreht sich hauptsächlich um Wasser. So gibt es nicht nur eine neue Karte (26km²), die aus lauter Inseln besteht und die bisher größte ist, sondern auch die Implementierung von Brücken für Fahrzeuge und Züge. Hinzu kommen amphibische Lkw und Bagger, die sich auf dem Wasser fortbewegen und dort arbeiten können.

Des Weiteren verfügen die Schiffe jetzt über Pathfinding, wodurch Anlegestellen überall platziert werden können, solange sie Zugang zum Rand der Karte haben. Passend wurde Schiffskapazität für Waren erhöht, um die längeren Reisezeiten auszugleichen.

Eine weitere Neuerung ist die erweiterbare Abraumförderbrücke (Expandable stacker tower). Während die alte Abraumförderbrücke sehr eingeschränkt war, ermöglicht die Neue das Abladen von Materialien über einen Bereich von 20 Kacheln und eine Höhe von 15 Kacheln (sowohl Bereich als auch Höhe sind konfigurierbar).

Zu den weiteren Inhalten des „Update 4“ gehören unter anderem die Erweiterung aller Karte (alle Karte sind ca. 15% größer), Sandbox-Modus, Wegpunkt Bahnhof, drei Lokomotiven der Stufe 2, drei Waggons der Stufe 2 und ein Kohletender der Stufe 2. Die Entwickler von MaFi Games runden das Ganze mit diversen Quality of life- und Performance-Verbesserungen ab.

Captain of Industry – Train Expansion DLC

Wie der Name des DLCs schon verrät, dreht sich der DLC um Züge. Während das Hauptspiel auch über Züge verfügt, bringt der DLC weitere Varianten und die Technologie dazu ins Spiel.

Elektrische Lokomotive (Stufe 1 und 2) – Kein Auftanken nötig, solange die Strecke elektrifiziert ist. Elektrifizierte Gleise sind teurer im Bau und benötigen zusätzliche Höhe für die Oberleitungen, aber sobald sie verlegt sind, fahren deine Züge ohne Unterbrechung.

Feuerlose Dampflokomotive (Stufe 1) – Fährt allein mit Druckdampf und ist damit die am einfachsten zu betankende Lokomotive. Ihre geringe Leistung und begrenzte Reichweite machen sie jedoch am besten für kurze Pendelstrecken geeignet.

Gasturbinenlokomotive (Stufe 2) – Ein Düsentriebwerk auf Schienen! Die schnellste und eine der leistungsstärksten Lokomotiven im Spiel, aber ihr Brenngasverbrauch ist hoch. Kombiniere sie mit einem optionalen Tenderwaggon, um ihre Reichweite zu erhöhen.

Nuklearlokomotive (Stufe 3) – Eine massive Dreiwageneinheit, die mit einer einzigen Ladung Uran-Brennstäbe jahrelang fahren kann und immense Zugkraft liefert. Die ultimative Ingenieursleistung, inklusive einer eigenen Betankungsstation.

Waggon und Station für Geschmolzenes – Optimiere deine Lieferkette für geschmolzene Materialien, indem du Produktion und Verbrauch durch Schienentransport voneinander trennst.

