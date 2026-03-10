Descent of Lunaris – Demo und Trailer zum Sci-Fi-Dungeon-Crawler

Mit „Descent of Lunaris“ arbeitet Unison Games an einem Sci-Fi-Spiel, das klassische Dungeon-Crawler-Elemente mit einer düsteren Mystery-Geschichte verbindet. Noch vor dem geplanten PC-Release im Laufe des Jahres, veröffentlichte der Indie-Entwickler eine Demo auf Steam, die einen ersten spielbaren Eindruck ermöglicht.

Die Handlung von „Descent of Lunaris“ spielt im Jahr 2070 und beginnt mit einem Vorfall auf dem Mond. Nachdem bei einer dortigen Förderanlage ein ungewöhnliches Signal registriert wird, gerät ein Versuch in einer abgeschotteten Forschungsbasis außer Kontrolle. Kurz darauf eskaliert die Lage vollständig, denn zahlreiche Systeme der Station wenden sich gegen die Besatzung und hinterlassen eine verwüstete Anlage.

Die Demo umfasst den Prolog sowie das erste vollständige Areal. In diesem Abschnitt lernt ihr die frühen Spielmechaniken kennen, erkundet die Umgebung in einem Raster-System und bestreitet rundenbasierte Gefechte. Auch erste Möglichkeiten zur Zusammenstellung und Anpassung der Gruppe sind bereits enthalten, wie Unison Games mitteilte.

Optisch setzt „Descent of Lunaris“ auf moderne Technik mit Unreal Engine 5, während das Spieldesign spürbar an ältere Genre-Vertreter anknüpft. Wann die Vollversion das Licht der Welt erblickt, ist noch nicht bekannt.

Descent of Lunaris - Demo Announcement Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung