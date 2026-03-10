Magin: The Rat Project Stories – Trailer und Demo für PC

The Rat Project und Daedalic Entertainment haben einen neuen Story-Trailer zu „Magin: The Rat Project Stories“ veröffentlicht. Der neue Trailer gewährt einen weiteren Einblick in die Atmosphäre, die Welt und die Handlung des düsteren Fantasyspiels. Des Weiteren steht eine Demo auf Steam zum Download bereit.

„Magin: The Rat Project Stories“ rückt die beiden Protagonisten Elester und Tolen in den Mittelpunkt der Geschichte. Die beiden stehen mit der besonderen Kraft namens „Essenz“ in Kontakt. Diese Kraft ist in der Spielwelt nicht nur ein Mittel für Magie, sondern ist auch eng mit den Ängsten und Wünschen ihrer Bewohner verknüpft.

Die Entwickler setzten bei „Magin: The Rat Project Stories“ auf eine Mischung aus Story und Taktik. Das Abenteuer verbindet klassische Story-Elemente mit Kartenkämpfen, bei denen ihr euer Deck im Verlauf der Handlung anpasst und erweitert. Hinzu kommt ein Emotionssystem, das Einfluss auf den Verlauf und auf verschiedene Gameplay-Bereiche nehmen soll, wie die Entwickler von The Rat Project mitteilten.

Mit der Demo erhaltet ihr einen ersten Eindruck der Gameplay-Mechaniken. Dabei lernt ihr nicht nur einige Figuren und Wesen der Spielwelt kennen, sondern bekommt auch einen Eindruck davon, wie sich Erkundung, Entscheidungen und Kartenkämpfe miteinander verbinden.

Magin: The Rat Project Stories erscheint im Frühjahr 2026 für PC und Konsolen. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht. Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.

Magin: The Rat Project Stories | Story-Trailer

