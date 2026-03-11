The House of Tesla: Definitive Edition – Launch-Trailer

Letztes Jahr veröffentlichte das Team von Blue Brain Games das Puzzle-Abenteuer „The House of Tesla“ für PC. Jetzt folgte die Definitive Edition. Dabei handelt es sich um einen kompletten Relaunch des Spiels, der alle wichtigen Überarbeitungen und Verbesserungen der Kapitel seit der Veröffentlichung enthält.

Unter anderem wurde das finale Kapitel (Tower Chapter) komplett mit neuen Rätseln, Grafiken und einem neu gestalteten Spielablauf überarbeitet. Hinzu kommen verbesserte Texturen, optimierte Modelle, atmosphärische Beleuchtung und neues Sounddesign im gesamten Spiel sowie einem aktualisierten Hinweissystem.

Das Spiel ist im progressiven Zeitalter Amerikas angesiedelte soll eine Mischung aus historischer Intrige und innovativem Gameplay bieten. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines rätselhaften Protagonisten, dessen Aufgabe es ist, die Geheimnisse hinter Teslas aufgegebenen Ambitionen zu entschlüsseln. Auf die Spieler warten handgefertigte Rätsel, die von Teslas Erfindungen inspiriert sind, die sich durch Elektrizitätsmanipulation lösen lassen. Hinzu kommt eine eine dynamische, nicht-lineare Erzählung.

„The House of Tesla: Definitive Edition“ ist via Steam, EGS und GOG verfügbar. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

The House of Tesla: Definitive Edition – Trailer | Play Now

Quelle: Pressemitteilung