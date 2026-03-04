Marathon – Cinematic-Video zum nahenden Launch

Morgen ist der offizielle Release des Survival-Extraction-First-Person-Shooters „Marathon“. Um 19 Uhr (MEZ) geht es auf PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 los, inklusive Cross-Play- und Cross-Save-Support.
Zur Feier der anstehenden Veröffentlichung präsentierte Bungie ein Cinematic-Video, dass gleichzeitig das offizielle Musikvideo zu dem Song „In Death We’ve Just Begun“ ist. Das Video bietet einen Einblick in den riskanten Job eines Runners auf Tau Ceti IV. Der Film wurde von Harmony Korine und Sam Goldwater gedreht und enthält Musik von Ryan Lott von Son Lux sowie Texte von Poppy.
Die Homepage des Spiels gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).
In Death We've Just Begun ft. Poppy and Son Lux (Official Music Video) | Marathon Launch Cinematic
Quelle: Pressemitteilung