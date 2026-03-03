Legacy of Kain: Defiance Remastered – Launch-Trailer

Die Teams von Crystal Dynamics und Co-Entwickler PlayEveryWare haben heute „Legacy of Kain: Defiance Remastered“ für PC (Steam, GOG und EGS), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 veröffentlicht. Eine Version für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 soll bald folgen.

Die überarbeitete Fassung für moderne Plattformen des 2003 erschienen Action-Adventures bietet unter anderem Verbesserungen in den Bereichen Grafik. Hinzu kommt eine zusätzliche moderne Kameraperspektive, die optional neben der klassischen Darstellung genutzt werden kann. Ergänzt wird dies durch angepasste Steuerung und neue Komfortfunktionen. Zum Umfang gehören außerdem zusätzliche Inhalte, wie ein Fotomodus, alternative Charakterdesigns sowie Material, das in der ursprünglichen Version nicht enthalten war.

Und dies ist nur das erste von zwei neuen „Legacy of Kain“-Spielen, die Fans diesen Monat erwarten. Am 31. März 2026 folgt das Debüt des neuen 2D-Action-Adventures „Legacy of Kain: Ascendance“.

Legacy of Kain: Defiance Remastered - Official Launch Trailer. Available now.

Quelle: Pressemitteilung