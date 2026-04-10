Cthulhu: The Cosmic Abyss – Demo und neues Video

Kurz vor der Veröffentlichung von „Cthulhu: The Cosmic Abyss“ gibt es eine Demo-Version zum Ausprobieren. Die Demo ist anlässlich der „Lovecraftian Days“ auf Steam verfügbar. Zu diesem Anlass wurde außerdem ein neues Video vorgestellt – mit einem Auftritt von Tommaso Sergi Nuti, Game Director des Spiels. In diesem erzählt Tommaso über die Arbeit seines Teams, insbesondere über die Immersion und das Erkunden einer spannungsgeladenen Umgebung.

Das narrative Ermittlungsspiel „Cthulhu: The Cosmic Abyss“ erscheint am 16. April 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Hier bieten NACON und Entwicklerstudio Big Bad Wolf die Demo auf Steam an: KLICK! Weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

Cthulhu: The Cosmic Abyss | Dive in the game

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Quelle: Pressemitteilung