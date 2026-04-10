The Lift – Neuer Trailer, Release für 2027 bestätigt

Der Indie-Publisher tinyBuild und das Entwicklerstudio Fantastic Signals haben einen neuen Trailer für „The Lift“ veröffentlicht. Das Spiel erscheint im Jahr 2027 für PC über Steam sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

In „The Lift“ übernehmt ihr die Rolle eines sogenannten Keepers und arbeitet in einer verlassenen Forschungseinrichtung. Diese Anlage, einst ein technologischer Vorzeigekomplex, ist nach einem rätselhaften Ereignis verfallen. Eure Aufgabe besteht darin, das Gebäude instand zu setzen und gleichzeitig herauszufinden, was dort passiert ist.

Das Spiel verbindet klassische Reparaturarbeiten mit ungewöhnlichen, teils surrealen Aufgaben. Ihr kümmert euch nicht nur um Möbel oder elektrische Anlagen, sondern auch um bizarre Phänomene wie Anomalien oder defekte Maschinen mit ungewöhnlichen Eigenschaften. Dabei nutzt ihr verschiedene Werkzeuge, stellt Ausrüstung her und arbeitet euch Stück für Stück durch die einzelnen Bereiche der Anlage.

Die Forschungseinrichtung dient zugleich als Erkundungsgebiet. Mit einem Aufzug, der als mobile Basis fungiert, bewegt ihr euch zwischen verschiedenen Abschnitten. Dort trefft ihr auf Figuren mit eigenen Aufgaben und entdeckt nach und nach neue Bereiche.

Der neue Trailer zeigt euch, welche Handwerksarbeiten in dem Spiel auf euch zu kommen.

The Lift - Gameplay Trailer | Coming to PC, PS5 & Xbox in 2027

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Quelle: Pressemitteilung