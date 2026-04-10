Valor Mortis – Neues Gameplay zeigt Schauplätze und Fähigkeiten

Zum Actionspiel „Valor Mortis“ haben das Entwicklerstudio One More Level („Ghostrunner“) und der Publisher Lyrical Games ein neues Gameplay-Video veröffentlicht. Die Präsentation erfolgte im Rahmen der Triple-i Initiative und gibt einen ausführlicheren Einblick in Spielwelt, Gegner und Kampfsystem.

Das Spiel versetzt euch in eine alternative Version Europas im 19. Jahrhundert. Nach den Eroberungen von Napoleon Bonaparte breitet sich eine übernatürliche Verderbnis aus, die ganze Landstriche verändert. Ihr übernehmt die Rolle von William, einem wiederbelebten Soldaten der Grande Armée, der von einer körperlosen Stimme Napoleons geleitet wird. Die Handlung führt durch verwüstete Schlachtfelder, Gebirgsregionen und Städte, die von der Seuche gezeichnet sind.

Beim Gameplay setzt „Valor Mortis“ auf ein schnelles Kampfsystem aus der Ego-Perspektive, das typische Elemente des „Soulslike“-Genres aufgreift. Neben präzisem Timing bei Paraden und Ausweichmanövern spielt auch die Kombination verschiedener Waffen eine Rolle. Ihr könnt unter anderem ein Rapier und Pistolen parallel einsetzen und diese mit übernatürlichen Fähigkeiten verbinden. Zudem besitzt William einen Greifhaken und kann mit der Hilfe von Wandläufen die Gegner umgehen.

Auch neue Gegner sind Teil des Videos. Darunter eine überarbeitete Version des „Eternal Guardian“, der durch eine Mutation noch unberechenbarer wirkt. Außerdem gibt es einen ersten Blick auf einen weiteren Bossgegner, der in den unterirdischen Bereichen auf euch wartet.

Die Veröffentlichung von „Valor Mortis“ ist für den Herbst geplant. Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht.

Valor Mortis - Triple-i Showcase | Gameplay Trailer

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Quelle: Pressemitteilung