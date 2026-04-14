Assassin’s Creed Shadows – Neue Videos zeigen Technik der Anvil-Engine

Ubisoft hat vier neue Kurzvideos veröffentlicht, die sich mit der hauseigenen Anvil-Engine und ihrer Rolle in „Assassin’s Creed Shadows“ beschäftigen. In der Reihe geben die Entwickler Einblicke in technische Grundlagen und neue Ansätze, die beim jüngsten Serienteil umgesetzt wurden.

Die Anvil-Engine dient weiterhin als technische Grundlage der Reihe und wurde für „Assassin’s Creed Shadows“ erweitert. Ziel war es, eine glaubwürdige und umfangreiche Spielwelt zu erschaffen, die sowohl in ihrer Darstellung als auch in ihrer Dynamik überzeugt, wie Ubisoft mitteilte. Dafür arbeiteten mehrere Teams eng zusammen und entwickelten bestehende Systeme weiter.

Video 1: Dynamisches Wettersystem

Im ersten Kurzvideo steht das Atmos-System im Fokus. Dieses simuliert Wetterverhältnisse in Echtzeit und sorgt dafür, dass sich Wind, Regen und Jahreszeiten spürbar auf die Spielwelt auswirken. Die Umgebung verändert sich fortlaufend und wirkt dadurch lebendiger.

Behind the scenes with Anvil Engine: Simulating real weather with Atmos in Assassin’s Creed Shadows

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Video 2: Offene Spielwelt und Darstellung

Das zweite Video zeigt, wie Rendering- und Skalierungstechnologien eingesetzt werden, um eine zusammenhängende Spielwelt ohne Unterbrechungen darzustellen. Gleichzeitig bleibt die technische Leistung auf unterschiedlichen Plattformen stabil.

Behind the scenes with Anvil Engine: Building Feudal Japan at scale

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Video 3: Detailgrad durch Mikropolygon-Technologie

In der dritten Folge wird erklärt, wie die Engine den Detailgrad von Objekten dynamisch anpasst. Die verwendete Mikropolygon-Geometrie sorgt dafür, dass feine Strukturen sichtbar bleiben, ohne die Performance negativ zu beeinflussen.

Behind the scenes with Anvil Engine: Micropolygons bring every world details to life at any distance

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Video 4: Beleuchtung mit Raytracing

Das vierte Video widmet sich der Beleuchtung. Durch den Einsatz von Raytracing entstehen realistische Licht- und Schatteneffekte, die sich an die jeweilige Umgebung anpassen und die Spielwelt glaubwürdig wirken lassen.

Behind the scenes with Anvil Engine: How real-time ray tracing lights up a living world

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„Assassin’s Creed Shadows“ ist bereits im vergangenen Jahr erschienen und für PC, PlayStation 5, Xbox Series-Konsolen sowie Nintendo Switch 2 erhältlich. Wer mehr über die Anvil-Engine und dessen Features nachlesen möchte, für den hat Ubisoft einen größeren Beitrag veröffentlicht, den ihr euch hier anschauen könnt.

Quelle: Pressemitteilung