Metro 2039 – Enthüllung am Donnerstag

Am Donnerstag, dem 16. April 2026, findet eine Xbox First Look-Präsentation statt, in der Deep Silver und Entwicklerstudio 4A Games „Metro 2039“ offiziell enthüllen werden. Wie der Name des Spiels schon verrät, wird der neuste Teil der Videospielreih voraussichtlich ein paar Jahre nach den Ereignissen der Vorgänger spielen. Weitere Angaben gab es noch nicht.

Die Präsentation findet um 19 Uhr als YouTube Premiere auf YouTube.com/Xbox statt.

„Metro 2039“ wird der vierte Hauptteil von 4A Games in der Reihe, die auf den postapokalyptischen Romanen von Dmitry Glukhovsky basiert: Die bisherigen Teile sind „Metro 2033“ (2010), „Metro: Last Light „(2013) und „Metro Exodus“ (2019).

METRO 2039 - Announcement April 16

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Quelle: Xbox