Cthulhu: The Cosmic Abyss – Launch-Trailer

Das narrative Ermittlungs- und Psychohorror-Spiel „Cthulhu: The Cosmic Abyss“ erscheint heute für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Mit dem obligatorischen Launch-Trailer stimmen NACON und Entwicklerstudio Big Bad Wolf auf die von Lovecraft inspirierte Geschichte ein. Die Spieler schlüpfen darin in die Rolle von Noah, einem Okkultismus-Ermittler, der das Geheimnis um das Verschwinden von Bergleuten in den Tiefen des Pazifischen Ozeans aufklären soll. Eine Ermittlung, die ihn bis vor die Tore der versunkenen Stadt R’lyeh führen wird, die zum ersten Mal in einem Videospiel dargestellt wird.

Die Ermittlungen finden im Jahr 2053 statt, in einer Welt, in der die natürlichen Ressourcen zur Neige gehen und Naturkatastrophen immer häufiger auftreten. Diese Situation zwingt die Industriegiganten dazu, den Meeresboden nach seltenen Rohstoffen abzusuchen. Noah wird von seiner persönlichen künstlichen Intelligenz KEY begleitet, einer wahren psychologischen Stütze, die angesichts des wachsenden Grauens seine Klarheit bewahrt und verhindert, dass er in den Wahnsinn versinkt. KEY stellt folgende Werkezuge zur Verfügung:

Hinweisanalyse: Durch die Analyse oder Manipulation eines Objekts erhält Noah dank des Wissens von KEY wichtige Informationen. Jede Analyse deckt die Zusammensetzung eines Objekts auf und schaltet neue Frequenzen für das Sonar frei, wodurch andere Elemente mit ähnlicher Zusammensetzung aufgespürt werden können.

Sonar: Dieses vielseitige Werkzeug ermöglicht das Vorankommen in der Dunkelheit, indem es versteckte Durchgänge aufdeckt. Das Sonar kann entdeckte Frequenzen nutzen, um neue Hinweise zu finden, indem es bestimmten Spuren folgt. Es ermöglicht den Spielenden zudem, das Unsichtbare sichtbar zu machen.

Energie: Das Analysieren verbraucht Energie und Noah muss diese Ressource sorgfältig einsetzen. Wenn sie ihm während der Analyse von Objekten ausgeht, steigt seine Korruptionsanzeige. Die Energierückgewinnung ist an eine organische Ressource gebunden, die über das gesamte Spiel verteilt ist.

Tresor: Hier sammelt KEY alle entdeckten Hinweise und Dokumente. Er ist ein unverzichtbares Werkzeug zur Lösung von Rätseln, da er wichtige Schlussfolgerungen freischaltet, um die Ermittlungen voranzubringen.

Artefakte und Upgrades: Die Spielenden entdecken seltsame Artefakte, die einige der Ermittlungswerkzeuge verbessern können. Aber Vorsicht, diese Upgrades sind anfällig: Sie können je nach den Entscheidungen der Spielenden zerstört werden.

Hier bieten NACON und Big Bad Wolf das Spiel sowie eine Demo-Version auf Steam an: KLICK! Weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

Cthulhu: The Comic Abyss | Launch Trailer

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Quelle: Pressemitteilung