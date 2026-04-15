Titan Quest 2 – Trailer zum neuen Content-Update

Das heutige Content-Update für „Titan Quest 2“ bringt die aus dem Vorgänger bekannten Beschwörungen in das Action-RPG. Helden aller Meisterschaften können ab sofort einen Gefährten zur Hilfe rufen.

Das Ganze ist möglich, ohne einen der Skill-Plätze opfern zu müssen, denn wer einen passiven Spielstil bevorzugt, muss seine Beschwörung nur einmal rufen – sie kämpft selbstständig und kehrt automatisch zurück, sollte sie einmal besiegt werden. Wer einen aktiveren Spielstil mit den Beschwörungen präferiert, kommt ebenfalls auf seine Kosten, aktive Fähigkeiten für und mit den Beschwörungen gibt es auch.

Die Homepage des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr „Titan Quest 2“ auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Titan Quest II | Summons Teaser

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Quelle: Pressemitteilung