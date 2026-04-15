Tides of Tomorrow – Demo-Version für PlayStation 5 erschienen

In einer Woche erscheint das Plasticpunk Narrative Adventure „Tides of Tomorrow“ für PC und Konsolen. Die Teams von THQ Nordic und DigixArt Studios haben jetzt die Demo auch auf PlayStation 5 verfügbar gemacht.

Die Demo bietet ein etwa 40-minütiges Spielerlebnis, das die zentralen Mechaniken des vollständigen Spiels vorstellt. In dieser Vorschau folgen Spieler dem Story-Link eines vorherigen Tidewalkers (anderer Spieler) und erkunden eine Welt, die durch dessen Entscheidungen geprägt wurde.

Jeder Durchlauf von „Tides of Tomorrow“ verläuft unterschiedlich – abhängig davon, welchem Story-Link man folgt. Durch wiederholtes Spielen und das Verfolgen verschiedener Tidewalker lassen sich neue Konsequenzen, Spielstile und Story-Pfade entdecken. Herausforderungen entwickeln sich dynamisch basierend auf früheren Entscheidungen – von Stealth-Passagen über actionreiche Verfolgungsjagden bis hin zu Überzeugungs- und Ermittlungssequenzen.

Tides of Tomorrow – Features

Erlebe die Konsequenzen der Entscheidungen anderer Spieler und gestalte gleichzeitig das Spielerlebnis künftiger Tidewalkers.

Levels, NPCs und Handlungsentscheidungen können entsprechend der Aktionen anderer Tidewalkers komplett unterschiedlich ausfallen.

Enthülle die „Echos“ früherer Spieler – Geister, die die Handlungen und Entscheidungen der Tidewalkers zeigen.

Segle durch unsichere Gewässer und sammle Ressourcen, um deine Überlebenschancen zu verbessern.

Erkunde diverse schwimmende Plattformen inmitten einzigartiger Landschaften.

Wechsle die Spieler-„Seeds“ und erlebe, wie andere Tidewalkers-Entscheidungen dein Spielerlebnis beeinflussen.

DigixArt Studio und THQ Nordic bringen das „Tides of Tomorrow“ am 22. April 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 heraus. Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das das Spiel und eine PC-Demo auf Steam: KLICK! Ein paar zusätzliche Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Tides of Tomorrow | Pre-Order Trailer

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Quelle: Pressemitteilung