Replaced – Launch-Trailer

Heute ist die offizielle Veröffentlichung des Cyberpunk-Action-Platformers „Replaced“ auf Xbox Series X/S und PC. Der Titel ist zudem via Xbox Game Pass verfügbar und Steam Deck verifiziert. Thunderful und Entwickler Sad Cat Studios bietet „Replaced“ als Standard Editon für 19,99 Euro (UVP) und als Supporter Edition für 24,99 Euro (UVP) an. Letzteres beinhaltet den Soundtrack.

Das Spiel ist ein storybasierter 2,5D-Plattformer, der filmreife Erkundung mit flüssiger, freier Action verbinden soll. Taucht ein in ein alternatives Amerika der 1980er Jahre, das durch eine nukleare Katastrophe verändert wurde, und trefft auf die Unterdrückten von Phoenix-City, während ihr um euer Überleben kämpft.

„Wir freuen uns sehr, euch mitteilen zu können, dass REPLACED nun erschienen ist und gespielt werden kann“, sagte Game Director Yura Zhdanovic. „Es war ein langer Weg bis hierher, aber wir sind stolz darauf, dass wir unsere Vision durchgehend beibehalten und bei der Umsetzung unserer hohen Standards keine Kompromisse eingegangen sind. Wir hoffen, dass dieses Engagement und die harte Arbeit deutlich werden, wenn ihr in die Welt von REPLACED eintaucht und sie selbst erlebt.“

Die Webseite von „Replaced“ gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen und Trailer zum Spiel findet ihr auch bei uns (siehe hier).

REPLACED - Official Launch Trailer

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Quelle: Pressemitteilung