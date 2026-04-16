Metro 2039 – Ankündigung, Trailer und Release-Zeitraum

Wie angekündigt, haben jetzt Deep Silver und Entwicklerstudio 4A Games „Metro 2039“ offiziell enthüllt. Der neuste Teil der First-Person-Shooter-Reihe schickt euch zurück in die postapokalyptische Welt, die auf den Romanen von Dmitry Glukhovsky basiert.

Wie schon „Metro Exodus“ wird der neue Teil mit der hauseigenen 4A Engine entwickelt. Euch soll eine noch düstere Welt erwarten und eine Story, die sich auf Entscheidungen, Handlungen, Konsequenzen und die Opfer für die Sicherung der Zukunft konzentriert. In der Rolle des Protagonisten, bekannt als The Stranger, geht es zurück in die U-Bahn-Tunnel.

Metro 2039 – Story

Seit einem Vierteljahrhundert liefern sich die letzten Überlebenden des Atomkriegs tief in den Metro-Tunneln unter dem verseuchten Moskau erbitterte Kämpfe. Nun haben sich die Untergrund-Fraktionen unter einem Banner vereint – dem Novoreich, angeführt von einem neuen Anführer: dem legendären Spartaner namens Hunter. Er verspricht den Menschen an der Oberfläche Erlösung und ein neues Leben, doch in Wirklichkeit bleiben die Gemeinschaften tief in der Metro gefangen, überschwemmt von Propaganda und Fehlinformationen, und leiden unter seinem autoritären Regime.

Spieler schlüpfen in die Rolle des „Strangers“, einem Einsiedler, der von brutalen Albträumen im Wachzustand heimgesucht wird und gezwungen ist, eine qualvolle Reise zurück in die Metro anzutreten – einen Ort, an den er schwor, niemals zurückzukehren. Der „Stranger“ wird der erste vollständig vertonte Hauptprotagonist der Reihe sein, umfür noch mehr Immersion in der intensiven zu sorgen.

„Metro 2039“ soll im Winter für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen.

Hier der Cinematic-Trailer:

METRO 2039 | Offizieller Reveal-Trailer [USK]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Hier der komplette Reveal Showcase. In dem 15-minütigen Showcase gibt es Interviews mit Jon Bloch (Executive Producer), Andriy mLs Shevchenko (Creative Director) und Pavel Ulmer (Co-Creative Director & Lead Audio Designer) von 4A Games sowie einen Cinematic-Reveal-Trailer und einen Gameplay-Teaser zu sehen.

METRO 2039 | Reveal Showcase

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Xbox