Huntdown: Overtime – Termin für die Early Access-Phase und Trailer

Im Januar 2026 kündigten Coffee Stain Publishing und Entwicklerstudio Easy Trigger Games „Huntdown: Overtime“ an. Es ist ein Roguelite-Prequel von „Huntdown“ (2020). Bereits bei der Ankündigung wurde eine Early Access-Phase angekündigt, die jetzt einen offiziellen Starttermin erhalten hat. So startet die Early Access-Phase am 07. Mai 2026 auf PC (Steam).

In dem Titel soll euch ein unverwechselbarer Stil erwarten, der handgezeichnete Pixelgrafiken mit übertriebener Brutalität und einem von klassischen Actionfilmen der 80er Jahre inspirierten, düster-humorvollen Ton verbindet.

Jagd durch Gang-Territorien, Ödlande und Gefängnisinseln, sammelt Kopfgelder und schaltet dauerhafte kybernetische Upgrades frei. Mit jedem Durchlauf verwandelt sich Sawyer von Fleisch und Blut in Chrom. Legt Stück für Stück eure Schwächen ab und gibt euch der Maschine hin, um zum legendären Kopfgeldjäger der Zukunft werden.

Hier findet ihr „Huntdown: Overtime“ auf Steam: KLICK! Zu guter Letzt gibt es noch zwei neue Trailer.

Huntdown: Overtime | Release Date Reveal Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Huntdown: Overtime | Gameplay Overview Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung