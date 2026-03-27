Serious Sam: Shatterverse – Koop-Shooter für dieses Jahr angekündigt

Mit „Serious Sam: Shatterverse“ wird Sam „Serious“ Stone dieses Jahr wieder zurückkehren. Der neuste Ableger wird nicht nur einen neuen Grafikstil bekommen, sondern auch ein neues Entwicklerstudio: Behaviour Interactive. Die bisherigen Teile der Serie, die dieses Jahr das 25-jähriges Jubiläum feiert, wurden von Croteam erschaffen.

„Zu sehen, wie Shatterverse zum Leben erwacht, ist ein wirklich toller Moment für uns“, sagt Davor Hunski von Croteam, Mitbegründer von Serious Sam. „Es ist sehr spannend zu beobachten, wie ein anderes talentiertes Team etwas Mutiges, Frisches und Anderes innerhalb des Universums erschafft, das wir so lange geschätzt haben. Ich kann es kaum erwarten, dass sowohl alte als auch neue Fans diese neue Interpretation der Reihe erleben!“

„Unser Hauptziel war es, das reiche Erbe von Serious Sam zu respektieren und es gleichzeitig auf eine frische, zeitgemäße Weise zu präsentieren, wie man sie in der Reihe bisher noch nicht gesehen hat“, erklärt Nic Duchesne von Behaviour Interactive. „Die Zusammenarbeit mit Devolver war eine unglaubliche und bereichernde Erfahrung für unser Team. Die Leute dort sind echte Rebellen in der Welt der Videospiel-Publisher: Sie stellen immer das Spiel an erste Stelle und haben dabei keine Angst, ihren eigenen Weg zu gehen.“

„Serious Sam: Shatterverse“ wird ein Multiplayer-First-Person-Shooter für bis zu fünf Spieler. Sie begeben sich in prozedural variierende Durchläufe in handgefertigte Arenen, wo sie Boni stapeln, mit Run-Modifikatoren die Regeln verbiegen und die Streitkräfte von Sams unermüdlichem Erzfeind jagen: dem niederträchtigen Mental.

Mentals wahnsinnige Machenschaften haben die Grenzen zwischen den Universen zerrissen, und nun müssen Sams aus verschiedenen Dimensionen zusammenarbeiten, um das Shatterverse zu reparieren. Ihr reist durch sich wandelnde Universen, um Kämpfe zu beenden, die andere Sams nicht abschließen konnten, und kämpft an der Seite alternativer Versionen eurer selbst, um die fünf finsteren Leutnants des Oberbösewichts zu besiegen.

Devolver Digital und Behaviour Interactive wollen „Serious Sam: Shatterverse“ noch dieses Jahr für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlichen. Die Webseite zu „Serious Sam“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Blast Through Shifting Universes in Serious Sam: Shatterverse | Coming 2026

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Quelle: Pressemitteilung