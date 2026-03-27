The Expanse: Osiris Reborn – Gameplay, Closed-Beta startet im April

Owlcat Games hat für „The Expanse: Osiris Reborn“ eine geschlossene Beta angekündigt, die am 22. April beginnt. Die Spieler unter euch, die die Collector’s Edition oder das Miller’s Pack erworben haben, können die Beta auf Steam, Xbox Series X|S und PlayStation 5 testen. Einen Überblick über die verschiedenen Editionen erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.

In „The Expanse: Osiris Reborn“ übernehmt ihr die Rolle eines Söldners von Pinkwater Security. Während eines routinemäßigen Aufenthalts auf der Eros Station gerät ihr in eine weitreichende Intrige, die das Gleichgewicht zwischen Erde, Mars und dem Gürtel bedroht. Ihr müsst eine eigene Crew zusammenstellen, euer Raumschiff kommandieren und Entscheidungen treffen, die den Verlauf eurer persönlichen Geschichte im 24. Jahrhundert prägen. Vertrauen ist knapp und eure Handlungen haben sichtbare Auswirkungen auf die Welt um euch herum.

Die Beta ermöglicht es euch, die Raumstation zu erkunden, mit Bewohnern zu interagieren und verschiedene Dialogoptionen auszuprobieren. Zusätzlich könnt ihr das Kampfsystem und Upgrade-Mechaniken testen. Owlcat Games plant, Feedback aus der Beta in die endgültige Version einzubeziehen.

„The Expanse: Osiris Reborn“ erscheint im Frühjahr 2027 für PC über Steam, Epic Games Store und GOG sowie für Xbox Series X|S und PlayStation 5. Auf Xbox Game Pass wird das Spiel ab dem ersten Tag verfügbar sein. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht.

Gameplay Trailer | The Expanse: Osiris Reborn

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Quelle: Pressemitteilung