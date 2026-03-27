Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio Daloar haben neues Videomaterial von „The Occultist“ veröffentlicht. Mit dem Trailer gibt bislang nicht gezeigte Gameplay- und Story-Szenen. Dabei rückt das Bildmaterial den Fokus auf Erkundung und psychologische Spannung stärker in den Vordergrund. Die neuen Eindrücke begleiten Protagonist Alan Rebel auf seiner Reise zur geheimnisvollen Insel Godstone, wo Spuren früherer Ereignisse und verstörende Wahrheiten eine zunehmend bedrückende Atmosphäre entstehen lassen.

Das Horror-Abenteuer „The Occultist“ wird aus der First-Person-Perspektive gespielt und erscheint am 08. April 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Derzeit steht auf Steam eine Demo-Version zum Ausprobieren bereit (siehe hier). Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

The Occultist | Gameplay Highlights Trailer

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Quelle: Pressemitteilung