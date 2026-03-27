The Eternal Life of Goldman – Demo für Xbox und neuer Trailer

Während es bereits eine Demo-Version von „The Eternal Life of Goldman“ auf PC gibt, folgte jetzt der Release der Demo für Xbox Series X/S. Damit können auch Besitzer einer Xbox einen Blick in das handgezeichnete 2D-Plattformspiel werfen. Passend wurde nicht nur ein neuer Trailer während des Xbox Partner Preview Showcases gezeigt, sondern auch bekannt gegeben, dass der Titel im Xbox Game Pass (Day 1) erscheinen wird.

The Eternal Life of Goldman – Features

2D-Plattformer-Abenteuer für Einzelspieler

Handgefertigt in klassischer Frame-by-Frame-Animationstechnik

Handgezeichnete Hintergründe, Charaktere und Animationen

Klassisches Side-Scroller-Gameplay

Präzises Platforming

Erweitere deine Fähigkeiten, um neue Bereiche zu erreichen

Einzigartige und herausfordernde Bosskämpfe

Viele Geheimnisse zum Aufdecken

Clever gestaltete Welt, die ein Maximum an Erkundung mit einem Minimum an Backtracking ermöglicht

Seltsame und verdrehte Kreaturen, eine Kombination aus Folklore und Alptraum-Material

Inspiriert von alten Volksmärchen

Die Vollversion von „The Eternal Life of Goldman“ wird derzeit für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 entwickelt. Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

The Eternal Life of Goldman | Xbox Game Pass Reveal Trailer

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Quelle: Pressemitteilung