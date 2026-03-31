Aether & Iron – Launch-Trailer

Heute ist die offizielle Veröffentlichung des narrativen Rollenspiels „Aether & Iron“ auf PC. Entwicklerstudio Seismic Squirrel bietet den Titel für 24,50 Euro (UVP) auf Steam an. Es erwartet euch eine Kombination aus narrativen Rollenspielelementen und taktischen, rundenbasierten Kämpfen mit Fahrzeugen, in denen die Gefahren des Lebens in der städtischen Unterwelt deutlich werden.

Das Spiel versetzt euch in ein fiktives New York der 1930er-Jahre. Durch die Entdeckung von „Äther“, einem zentralen Bestandteil der neuartigen Antigravitationstechnologie, wurde New York zu einer Stadt in den Lüften umgewandelt. In der Geschichte des Spiels geht es um Gia, einer Schmugglerin, die sich zwischen Verbrechersyndikaten, politischen Verschwörungen und brüchigen Allianzen herumschlagen muss. Stellt eine Crew aus individuellen und fähigen Gefährten auf und trefft gemeinsam Entscheidungen über die Zukunft der Stadt.

„Aether & Iron wurde jahrelang von unserem Team entwickelt“, verrät Tyler Whitney, Narrative Director bei Seismic Squirrel. „Wir haben unglaublich viel Herzblut in die Welt, die Figuren und das entscheidungsbasierte Spielsystem gesteckt. Deshalb können wir es kaum erwarten, dass die Spieler endlich in dieses fiktive New York eintauchen und ihr eigenes Abenteuer erleben.“

Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Dort findet ihr auch eine Demo-Version. Weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Aether & Iron | Available Now on Steam

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Quelle: Pressemitteilung