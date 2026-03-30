Bloodletter – Trailer zum Early Access-Start und Roadmap

Der Strategie-Deckbuilder „Bloodletter“ ist jetzt als Early Access-Version auf PC (Steam) verfügbar. Das an Berlin ansässige Entwicklerstudio Aldamami Games veröffentlichte gleichzeitig die Roadmap für die Early Access-Phase, die alle Updates auflistet, die Spieler bis zur Veröffentlichung der Version 1.0 später in diesem Jahr erwarten können. Dazu gehören neue Bossgegner, Umgebungen, Soundtracks und mehr.

„Bloodletter“ ist inspiriert von Tarotkarten, mittelalterlichen Heilmethoden und dem damaligen Aberglauben. Spieler erstellen ein individuelles Kartendeck, um Körper und Geist der Dorfbewohner von den Angriffen dunkler Wesen zu heilen, ihr Vertrauen zu gewinnen und die Fähigkeiten der Dorfbewohner zu nutzen, um die verfügbaren Heilmethoden zu verbessern.

Das Gameplay folgt einem Tag-Nacht-Zyklus, wobei jeder Abschnitt des Tages unterschiedliche Interaktionen bietet. In der ersten Phase des Tages heilen die Spieler die Dorfbewohner und verbessern ihre Karten. Nachts verbreitet die Entität ihren krankmachenden Einfluss über die Dorfbewohner, und mit dem neuen Tag setzt sich der Kampf fort.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

BLOODLETTER Early Access Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung