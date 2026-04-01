Mortal Shell 2 – 11 Minuten Gameplay im neuen Video

Bereits im vergangenen Jahr hatten PlayStack Ltd und Cold Symmetry den Nachfolger ihres Action-Rollenspiels „Mortal Shell 2“ offiziell angekündigt. Der Titel wird als eigenständige Fortsetzung entwickelt und erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Zur Wochenmitte veröffentlichten die beiden Unternehmen ein neues Video. Das rund elf Minuten lange Video zeigt euch allerhand Gameplay und vermittelt euch einen ausführlicheren Eindruck vom aktuellen Stand der Entwicklung. Neben Kämpfen sind auch Abschnitte aus verschiedenen Gebieten der düsteren Spielwelt zu sehen.

In „Mortal Shell 2“ erwartet euch ein schnelleres und deutlich kompromissloseres Kampfsystem. Gleichzeitig wurde das Waffendesign erweitert und bietet zahlreiche Upgrade-Möglichkeiten. Auch die Erkundung nimmt eine größere Rolle ein. Die Spielwelt ist als kompakte, aber verzweigte Open-World aufgebaut.

In dem Spiel übernehmt ihr erneut die Rolle des Harbinger, eines rätselhaften Wesens, das die gestohlenen Eier des Undermether zurückerobern muss. Diese werden von grotesken und gefährlichen Kreaturen bewacht. Auf eurer Reise stößt ihr immer wieder auf die Leichname gefallener Krieger. Diese sogenannten Shells könnt ihr übernehmen, um ihre Kräfte und Fähigkeiten zu nutzen. Durch das Auffinden verlorener Erinnerungen erfahrt ihr mehr über die Vergangenheit dieser Figuren und deckt zugleich weitere Details der Welt auf. Auf diese Weise entwickelt ihr euren eigenen Kampfstil.

„Mortal Shell 2“ erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde bislang noch nicht genannt. Ihr könnt euch aber schon für die offene Beta-Phase anmelden, die voraussichtlich im Sommer stattfinden wird. Anmeldungen werden auf der offiziellen Webseite entgegen genommen, die ihr hinter diesem Link vorfindet.

Mortal Shell II - Official Gameplay Reveal

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Quelle: PlayStack, YouTube