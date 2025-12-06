MIO: Memories in Orbit – Release-Termin und neuer Trailer

Das Weltraum-Metroidvania „MIO: Memories in Orbit“ hat vor kurzem einen Release-Termin erhalten. Focus Entertainment und das Entwicklerstudio Douze Dixièmes setzten die Veröffentlichung für den 20. Januar 2025 an. Dann erscheint „MIO: Memories in Orbit“ für PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Diese Bekanntgabe wurde von einem neuen Trailer begleitet, der mehr von der gnadenlosen Gefahr und der Atmosphärische des Spiels zeigt und den Zuschauer tiefer in die Sci-Fi-Welt von „MIO“ eintauchen lässt, die eine mysteriöse Erzählung, herausforderndes Action-Gameplay und eine künstlerische Gestaltung miteinander verbindet.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite von „MIO: Memories in Orbit“ (siehe hier) und auf der Steam-Seite des Spiels (siehe hier). Weiterhin gibt es auch eine Demo zum herunterladen, die 2 bis 3 Stunden Spielzeit bieten soll.

MIO - Release Date Reveal Trailer

Quelle: Pressemitteilung