Gods, Death & Reapers – Termin für die nächste Closed Alpha

Noch diesen Monat wird Wolcen Studio eine weitere Closed Alpha für das Dark Fantasy ExtrAction-RPG „Gods, Death & Reapers“ (ehem. bekannt als „Project Pantheon“) veranstalten. Startschuss ist am 18. Dezember 2025 um 10 Uhr. Ende ist am 20. Dezember 2025 um 10 Uhr. Interessierte Spieler köönnen sich weiterhin via Steam dafür anmelden (siehe hier).

Diese Alpha-Version stellt die nächste Welle von Updates für „Gods, Death & Reapers“ vor, die in Zusammenarbeit mit der Community als aktiver Teil des Entwicklungsprozesses erstellt wurden. Mit dabei ist folgendes:

Balancing und Fehlerbehebungen

Updates zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit unter Berücksichtigung des Feedbacks der Community

Ein zeitlich begrenztes, weihnachtliches Event, das exklusiv für diese Alpha-Version verfügbar ist

„Gods, Death & Reapers“ soll 2026 in die Early Access-Phase gehen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Dort kann man sich auch für den Playtest anmelden. Ein paar weitere Informationen rund um das Spiel gibt es auch bei uns (siehe hier).

Gods, Death & Reapers - PC Gaming Show: Most Wanted 2025 Trailer

Quelle: Pressemitteilung