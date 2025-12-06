Der First-Person-Survival-Action-Shooter „Ferocious“ ist vor kurzem für PC erschienen und kann auf Steam für 24,99 Euro (UVP) gekauft werden. Derzeit gibt es einen Rabatt von 20%, wodurch es derzeit 19,99 Euro (UVP) kostet.

Als Spieler begebt ihr euch auf eine mysteriöse Insel, wo ihr nach eurem vermissten Bruder sucht. Die Insel ist von einer skrupellosen Armee von Söldnern und prähistorischen Raubtieren besetzt. Überwindet mit begrenzten Ressourcen tückisches Gelände und unerbittliche Gegner.

Ferocious – Features

Survival Of The Fittest Wer überleben will, muss jede Waffe, die er in die Hände bekommt, benutzen. Pistolen, Schrotflinten, Gewehre, Messer und Speere machen nur einen kleinen Bruchteil eures Arensals aus. Es gilt: töten oder getötet werden. Also stellt sicher, dass ihr der letzte Überlebende seid!

Stellt euch Dinosauriern, dubiosen Organisationen und anderen Schrecken Schießt euch euren Weg durch eine Armee von Söldnern, die für Manifesto arbeiten, einer geheimen Organisation mit ebenso undurchsichtigen Motiven. Legt euch mit wilden, gefräßigen Dinosauriern an, die nur auf ihre Chance warten, dir die Kehle aufzureißen. Diese Insel lässt eure schlimmsten Albträume Wirklichkeit werden.

Bestreitet eure eigenen Kämpfe oder überlasst den Dinosauriern die Drecksarbeit Ihr könnt blutige Rache an den Schrecken der Insel üben. Oder ihr könnt Dinosaurier unter eure Kontrolle bringen – äh, darum bitten –, eure Gegner auszuschalten oder sogar für euch unerreichbare Türen zu öffnen!



Hier bieten tinyBuild und Entwicklerstudio OMYOG „Ferocious“ auf Steam an: KLICK!

Ferocious - Launch Trailer | Immersive Survival FPS

Quelle: Pressemitteilung