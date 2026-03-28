Aether & Iron – 6. Entwicklertagebuch

Im sechsten Dev-Diary-Video zu „Aether & Iron“ geht das Entwicklerstudio Seismic Squirrel auf das narrative Design ein. In der Folge mit dem Titel „Creating Player Choice“ reflektiert Narrative Director Tyler Whitney über den sich entwickelnden Prozess des Schreibens einer verzweigten RPG-Geschichte.

Whitney erklärt, wie die Entwicklung von Gia die Entscheidungsmöglichkeiten der Spieler in dem Spiel geprägt hat. Inspiriert von Noir-Romanen der 1930er- bis 1950er-Jahre hat das Team die Entscheidungen so gestaltet, dass selbst Fehler zu neuen Handlungssträngen führen. Da die Entscheidungen auf Gias Persönlichkeit und dem Noir-Atmosphäre des Schmuggler-Genres basieren, können die Spieler die Geschichte auf eine Weise erkunden, die sich sowohl sinnvoll als auch ihrem Charakter entsprechend anfühlt.

„Aether & Iron“ erscheint am 31. März 2026 für PC. Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

How We Approach Player Choice in Aether & Iron | Aether & Iron Dev Diary 6

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Quelle: Pressemitteilung