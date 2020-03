The Signifier – Surreales Tech-Noir-Adventure angekündigt

Am heutigen Donnerstag kündigten Entwickler Playmestudio und Publisher Raw Fury mit „The Signifier“ ein „Tech-Noir-Adventure“ an. Erscheinen soll der Titel für den PC via Steam. Einen Release-Termin gibt es jedoch noch nicht.

Gespielt wird „The Signifier“ aus der First-Person-Perspektive. In den Mittelpunkt der Geschichte rückt Frederick Russel, ein Experte auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz und Psychologie. Im Rahmen seiner Forschungen hat er einen Scanner namens „Dreamwalker“ entwickelt, der tief in das Unterbewusstsein eines Menschen eintauchen und aufzeichnen kann. Eines Tages wird Frederick gebeten, den Tod der Vizepräsidentin eines Technologieunternehmens mit der Hilfe des Scanners zu untersuchen. Dabei gerät er in einer Spirale voller Intrigen.

Playmestudio versprechen drei koexistierende Dimensionen, die man innerhalb des Spiels erforschen kann. Neben der Realität und Erinnerungen, darf man sich auf surreale Träume in der Gedankenwelt einstellen. Die Rätsel sollen dabei auf alle Dimensionen aufgeteilt werden.

Mit der Ankündigung erhielt „The Signifier“ auch einen ersten Gameplay-Trailer: