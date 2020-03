SnowRunner – Neuer Trailer zur Offroad-Simulation erschienen

Mit dem „Explore. Gear Up. Achieve“-Trailer gewähren uns Focus Home Interactive, astragon Entertainment und Entwickler Saber Interactive einen Überblick davon, was euch in „SnowRunner“ erwartet. Das Spiel wird am 28. April 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC (EGS) erscheinen.

In dem Spiel begibt ihr euch hinter das digitaler Steuer von über 40 konfigurierbaren Offroad-Fahrzeugen bekannter Marken und stellt euch fahrerischen Herausforderungen auf 11 Sandbox-Karten, die sich über drei Regionen erstrecken. Die Fläche soll dreimal größer sein, wie im Vorgänger. Diese untereinander verbundenen Karten bringen auch entsprechende gebietsübergreifende Missionen mit sich, die euch auf Abenteuer in die entlegensten Gegenden schicken – entweder allein oder mit bis zu drei Freunden im Multiplayer.

SnowRunner - Explore. Gear Up. Achieve

