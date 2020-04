The Shattering – Trailer zum Release des Spiels veröffentlicht

Nach einer längeren Entwicklungszeit veröffentlichen Deck13 und Entwicklerstudio Super Sexy Software heute das psychologische Horrorspiel „The Shattering“ für den PC. Der Release erfolgt über die digitalen Vertriebsplattformen Steam und GOG zum Preis von 19,99 Euro. Die frühen Käufer können sich noch auf einen Rabatt in Höhe von 10% freuen.

Der Protagonist von „The Shattering“ ist John Even. Als Spieler befindet man sich in seinem Gedächtnis und muss versuchen, die Fragmente seiner Vergangenheit und Gegenwart zusammenzufügen. Johns Problem ist dabei nicht nur, dass er sich nicht erinnern kann, sondern, dass sein Verstand mit lauter gefälschten Erinnerungen gefüllt ist, um sich selbst vor der Wahrheit zu schützen. Während man sich immer tiefer in den Verstand von John vorarbeitet, erlebt man Schlüsselmomente aus seinem Leben und versucht herauszufinden, was mit ihm passiert ist.

Einen Einblick in das Gameplay des Spiels ermöglicht ein frisch veröffentlichter Trailer.