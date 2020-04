Tom Clancy’s The Division 2 – Ubisoft veröffentlicht Trial-Version für PC und Konsolen

Wer schon immer mal in die Welt von „Tom Clancy’s The Division 2“ eintauchen wollte, der hat nun die Gelegenheit, da Ubisoft eine Demo-Version zum RPG-Shooter veröffentlicht. Verfügbar ist sie ab sofort auf dem PC (Uplay) und ab morgen für die PlayStation 4 sowie Xbox One.

Die Demo zu „Tom Clancy’s The Division 2“ ermöglicht es euch, euren virtuellen Charakter bis auf Level 8 zu spielen. Ubisoft begrenzt jedoch die maximale Spielzeit auf insgesamt 8 Stunden, sodass ihr nicht einfach stundenlang die Welt des Spiels begutachten könnt. Spieler, die das Spiel nach Abschluss der Testversion erwerben möchten, können ihren Fortschritt in die Vollversion übernehmen.

Des Weiteren gibt es noch einen Bonus für die „Tom Clancy‘s Rainbow Six Siege“-Spieler, welche die Demo von „Tom Clancy’s The Division 2“ spielen. So erhalten sie ein kosmetisches Set für den GROM-Operator Ela. Das Set beinhaltet die „The Division“ Agenten Uniform und Kopfbedeckung, den „The Division“ Uhr Anhänger für Ela und den „The Division“ Waffenskin für die Scorpion EVO 3 A. „The Division 2“-Spieler erhalten den Impromptu Waffenskin als Belohnung.

Weitere Informationen zur Trial-Version erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.

OFFIZIELLER THE DIVISION 2 DIE WARLORDS VON NEW YORK - LAUNCH TRAILER | Ubisoft [DE]

