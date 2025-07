Jötunnslayer: Hordes of Hel – Release-Termin für PC und Konsolen

Derzeit befindet sich das Action-Roguelike-Spiel „Jötunnslayer: Hordes of Hel“ in der Early Access-Phase. Dies soll sich kommenden September aber ändern. Wie Grindstone Publishing und Games Farm verkündeten, erscheint die Vollversion des Spiels am 03. September 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Passend wurde bestätigt, dass alle Inhalte, die während der Early Access-Phase verfügbar waren – Realms, Klassen, Feinde, Götter usw. – zum Start auch auf der Konsole verfügbar sein werden.

In „Jötunnslayer: Hordes of Hel“ finden sich Spieler in der dunklen Wikinger-Unterwelt Helheim wieder und versuchen dieser zu entkommen. Es gilt Wellen von Gegnern zu überstehen und den Endboss zu besiegen. Bei jedem Durchlauf können Missionen erfüllt werden, um Belohnungen und die Gunst der nordischen Götter zu erlangen. Durch ein Meta-Fortschrittssystem lassen sich die spielbaren Klassen verbessern.

Quelle: Pressemitteilung