S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – PlayStation 5-Version noch dieses Jahr

Im November 2024 veröffentlichte GSC Gameworld „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ für PC und Xbox Series X/S. Die Entwickler kündigten jetzt an, dass die Veröffentlichung für die PlayStation 5 und PlayStation 5 Pro noch dieses Jahr erfolgen soll. Einen genauen Release-Termin konnten die Verantwortlichen aber nicht nennen.

„S.T.A.L.K.E.R. 2“ auf PlayStation 5 wird die Hardware der Konsole nutzen und die DualSense-Controller-Funktionen, einschließlich haptischem Feedback und adaptiven Triggern, unterstützen. Weitere technische Verbesserungen für die PS5 Pro sind ebenfalls in Entwicklung. Weitere Details sollen folgen.

In dem First-Person-Shooter erwartet euch als Spieler eine nicht-lineare Story, in der ihr in die Rolle eines einsamen Stalkers schlüpft und die offene und fiktive Welt der 64 km² großen radioaktiven Zone erforscht. Diese Zone hat sich nach der zweiten Explosion von 2006 drastisch verändert. Gewalttätige Mutanten, tödliche Anomalien und sich bekriegende Fraktionen machen die Zone zu einem Ort, an dem sich nur schwer überleben lässt.

Weitere Informationen findet ihr auf der Homepage von „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ (siehe hier). Hier findet ihr die Steam-Seite des Spiels: KLICK! Ein paar Informationen und weiteres Bildmaterial gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung