Project Pantheon – Entwicklervideo

Im neusten Video liefert Wolcen Studio einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung des Dark Fantasy Top-Down-Extraction-Action-RPG „Project Pantheon“. Dabei kommen auch zentrale Mitglieder des Entwicklerteams zu Wort: Narrative Director Adam Dowden, Game Director Andrei Chirculete und Art Director Elliot Bocxtaele. Sie sprechen über das Konzept des Spiels, das düstere Fantasy-Universum, in dem Mythologie zur Realität wird, und was den Titel in der heutigen Spielelandschaft besonders macht.

Zudem bietet das Video einen Einblick in „Project Pantheon“, mit Fokus auf den einzigartigen Mix aus Dark Fantasy, mythologischer Tiefe und innovativen Spielmechaniken. Es erklärt die Ursprünge der Spielidee, die Rolle der Spieler in einer vom Tod geprägten Welt und die intensive, unvorhersehbare Dynamik jedes Matches. Erstmals zeigt das Video auch einen kurzen Ausschnitt aus dem Gameplay.

Project Pantheon – Features

Ein Universum, in dem alle Mythen real sind: Spieler werden vom Tod, einer kosmischen Gestalt, rekrutiert, um in einer albtraumhaften Welt aufzuräumen.

Innovativer Genre-Mix: Project Pantheon verbindet auf einzigartige Weise ein kompetitives Extraction-Gameplay mit einem Top-Down-Action-RPG.

Immersives Worldbuilding: Die düstere Fantasywelt wirkt glaubwürdig und greifbar. Spieler offenbaren ihre Geheimnisse durch Erkundung.

Erkundbare „tote Götter“: Riesige, verstorbene Gottheiten prägen als Landmarken die Maps und bieten einzigartige Geschichten und Anreize zur Erforschung.

Unvorhersehbares Gameplay: Jede Partie ist einzigartig und intensiv – mit dem befriedigenden Gefühl, nach einer gelungenen Extraktion entkommen zu sein.

Visueller Stil mit Wucht: Von eingefrorenen Drakkars über griechische Tempel bis zu Pyramiden – das Spiel zeigt Schauplätze, wie man sie in diesem Genre noch nicht gesehen hat.

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Dort kann man sich auch für den nächsten Playtest anmelden, der vom 25. bis zum 27. Juli 2025 stattfinden soll.

Quelle: Pressemitteilung