Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise erhält einen Release-Termin, Trailer veröffentlicht

Das Open-World-Mystery-Abenteuer „Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise“ befindet sich derzeit für die Nintendo Switch-Konsole in der Entwicklung. Wie Rising Star Games und TOYBOX Inc. heute bekannt gaben, wird der neuste Teil im Juli den Handel erreichen. Die digitale Version steht ab sofort zum Pre-Load im Nintendo eShop bereit.

„Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise“ ist die Fortsetzung von „Deadly Premonition“, das erstmals im Jahre 2010 erschienen und den Weg auf die Nintendo Switch im letzten Jahr gefunden hat. Die Handlung des kommenden Spiels versetzt euch in die Gegenwart und Vergangenheit. Die Ermittler Davis und Jones untersuchen in Boston die Serienmorde, die sich einst in Le Carré ereignet haben. Mit Hilfe der Erinnerungen eines ehemaligen FBI-Agenten reisen sie zudem in der Zeit zurück, wo Special Agent York die Geheimnisse von Le Carré lüftet.

Wer sich auf „Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise“ vorbereiten möchte, der kann sich „Deadly Premonition Origins“ im Nintendo eShop sichern. Bis zum 17. Mai 2020 gibt es einen Preisnachlass in Höhe von 50%. Der zweite Teil erscheint am 10. Juli 2020 exklusiv für die Nintendo Switch.