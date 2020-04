Rock of Ages 3: Make & Break – Humpty Dumpty-Trailer

In etwas mehr als einen Monat werden Modus Games zusammen mit den Entwicklern von ACE Team und Giant Monkey Robot „Rock of Ages 3: Make & Break“ für Nintendo Switch, Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One und PC (Steam) veröffentlichen. Um uns vor dem Release mehr von der Mischung aus Tower Defense und arcade-iger Zerstörung zu zeigen, präsentierten Verantwortlichen jetzt einen neuen Trailer.

Wie der Titel schon verrät, zeigt der Trailer Humpty Dumpty. Obwohl er unbestreitbar adrett aussieht, steht dieser Ei-förmige Eroberer bei seiner Mission die Wälle der Gegner niederzureißen vor ganz besonderen Herausforderungen.

Die Action in „Rock of Ages 3: Make & Break“ wird sich vor dem Hintergrund humoristischer Neuinterpretation historischer Ereignisse als Kampagne und andere Spielmodi für die Spieler als große Roll-Strecke entfaltet. Dank des ersten Level-Creator der Videospielreihe wird man auch eigene Strecken erstellen und sie mit anderen Spielern teilen können.

Das Spiel erscheint am 2. Juni 2020 für die oben genannten Plattformen. Hier findet ihr die Homepage des Spiels: KLICK!

Rock of Ages 3 – Das nicht erzählte Märchen

Quelle: Pressemitteilung