Disintegration – Release-Termin des Si-Fi-Shooters steht fest

Das Team von Publisher Private Division hat jetzt den Release-Termin „Disintegration“ für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One bekannt gegeben. Das von V1 Interactive entwickelte Spiel wird am 16. Juni 2020 erscheinen. Vorbesteller erhalten zusätzliche kosmetische Ingame-Gegenstände für den Multiplayer, darunter den Mitternachts-Skin der Lost Ronin, das „Muskeln spielen lassen“-Emote, die Disintegration-Medaille für das Gravcycle sowie einzigartige animierte Banner für die entsprechende Plattform. Vorbestellungen sind für Xbox One und PC via Steam möglich.

Bei dem Spiel handelt es sich um einen First-Person-Shooter in einem Sci-Fi-Setting. Spieler finden sich in einer Welt gebeutelt von Hunger und Ressourcenknappheit wieder. An den Rand der Zerstörung getrieben, hat die Menschheit ein Verfahren entwickelt, um der brutalen Realität die Stirn zu bieten: Integration.

Bei dieser „Integration“ wird ein menschliches Gehirn in einen voll funktionsfähigen Roboterkörper gepflanzt. Doch aus dem Chaos einer sterbenden Welt erhob sich eine militaristische Gruppe, die diesen Prozess, einst auf freiwilliger Basis, nun aggressiv und mit allen Mitteln durchsetzt. Die Rayonne machte sich die Integration zu eigen und nutzt sie, um den Rest der Menschheit zu unterwerfen.

In der Einzelspielerkampagne schlüpfen Spieler in die Rolle von Romer Shoal, einem fähigen Gravcycle-Piloten, der eine kleine Gruppe Outlaws gegen die Übermacht der Rayonne anführt. In der Geschichte schwingt ihr euch auf ein voll ausgerüstetes Gravcycle, um eine Crew in diversen Missionen voller Action und Explosionen sowie narrativen Überraschungen gegen die Rayonne ins Feld zu führen und den letzten Überresten der Menschheit zu zeigen, dass Widerstand nicht hoffnungslos ist.

Neben dem Einzelspielermodus wird das Spiel auch einen PvP-Multiplayer bieten, der drei verschiedenen Modi und sechs unterschiedlichen Maps beinhaltet. Hinzu könnt ihr dort zwischen neun einzigartigen Crews mit ihren jeweils eigenen Spielstilen wählen.

„Ich liebte es schon immer, über das Gameplay Geschichten zu erzählen. Mit Disintegration wollte ich eine fesselnde Geschichte anhand von nie dagewesenen Mechaniken erschaffen“, so Marcus Lehto, President und Game Director von V1 Interactive. „Ich kann einfach nicht anders, ich möchte unvergessliche Charaktere und detailverliebte Welten erschaffen, die den Rahmen eines gewöhnlichen Egoshooters sprengen. Ich bin gespannt und freue mich darauf, das Spiel bald mit der Welt zu teilen.“

„Die Gameplay-Mechaniken und die spannende Hintergrundgeschichte der Kampagne wurden bestens in den kompetitiven Multiplayer von Disintegration integriert und das Ganze für eine explosive, actiongeladene Mischung noch mal voll aufgedreht“, erklärt Kari Toyama, Lead Producer von Private Division. „Das Team von V1 Interactive hat den Multiplayer dank der verschiedenen Crews mit ihren individuellen Looks und Spielweisen bis zum Rand mit Spaß und Persönlichkeit gefüllt.“

„Disintegration“ wird für 49,99 Euro (UVP) erhältlich sein. Weitere Informationen über „Disintegration“ findet ihr auf der Homepage des Spiels (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Disintegration - Story-Trailer

Quelle: Pressemitteilung