Valorant – Release-Termin des Shooters steht fest

Der ursprünglich mal unter dem Namen „Project A“ bekannte First-Person-Shooter „Valorant“ hat jetzt einen offiziellen Release-Termin erhalten. Bislang befindet sich das Spiel aus dem Hause Riot Games in der Beta-Phase, die am 28. Mai 2020 enden wird. Der Release der Vollversion folgt ein paar Tage später, und zwar am 2. Juni 2020.

Nach dem Ende der Beta wird das Entwicklerteam die Spielerkonten zurücksetzen, neue Inhalte hochladen und sich auf die weltweite Veröffentlichung von vorbereiten. Sobald der kompetitive 5-gegen-5-Taktikshooter live ist, beginnen die Beta-Spieler zusammen mit allen anderen Spielern auf der Welt ganz am Anfang, um ein ausgeglichenes Spielfeld zu gewährleisten.

„Unser Ziel mit Valorant war stets, das Spiel so schnell und so vielen wie möglich zugänglich zu machen. Wir freuen uns also sehr auf die Veröffentlichung am 2. Juni,“ sagt Anna Donlon, Executive Producer von Valorant bei Riot Games. „Das Team freut sich darauf, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten für die weltweite Valorant -Community da zu sein. Wir beginnen unsere gemeinsame Reise gerade erst.“

Kurz nach dem Release der Vollversion will Riot Games neue Spielinhalte, wie einen neuen Spielmodus, einen neuen Agenten und eine neue Karte veröffentlichen. Um die steigenden Spielerzahlen stemmen zu können, hat Riot außerdem ein größeres Augenmerk auf die Errichtung neuer Server gelegt, um Spielern niedrigere Latenzen zu bieten. Diese Server sollen in Atlanta, Dallas, London, Madrid und Warschau online gehen.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Important news on VALORANT’s launch date

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung