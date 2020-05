Shadow Arena – Launch-Trailer zum Start der Early Access-Phase

Mit „Shadow Arena“ bringen die Entwickler von Pearly Abyss ein heldenbasiertes Free-to-Play-Battle Royale aus dem „Black Desert“-Universum für PC heraus. Die frisch erschienene Early Access-Version ist auf Steam zu finden (siehe hier) und beinhaltet zehn Helden, ein neues Skill-Level und ein Quest-System.

Die Spielmodi „AI“ und „Normal“ waren bereits in der Open Beta verfügbar, nun sind weitere vier hinzugekommen: „Solo“, „Team“, „Dueling Grounds“ und „Custom“. Das neue Ultimate Skill-Level erlaubt es den Spielern, weiter als bis Level 3 aufzusteigen und gewährt ihnen mehr tödliche Skills.

Außerdem enthält die die Early Access-Version eine Beta Seasons, bei denen das Abschneiden der Spieler in Ranked Matches aufgezeichnet wird. Am Ende jeder Beta Season erhalten die besten Spieler spezielle Skins für ihre Helden. Pearl Abyss plant, den kompetitiven Aspekt des Spiels in der Zukunft durch Events und Turniere auszubauen.

„Das Interesse an Shadow Arena beweist, wie wunderbar und leidenschaftlich die Fans von Black Desert sind. Es ist ein Standalone-Titel, in dem sie ihre Welt in nie dagewesener Form erleben können“, so Lead Producer Kwangsam Kim. „Wir werden uns ihr Feedback während des Early Access zu Herzen nehmen und das Spiel für den Launch der Vollversion perfektionieren.“

In dem Spiel treten 40 Spieler in einer Schlacht gegeneinander an. Die Spieler können zwischen neun Charakteren mit einzigartigen Kampfstilen auswählen. Um es an die Spitze zu schaffen, müssen sie Monster töten, Loot sammeln und damit ihre Ausrüstung und Statuswerte verbessern. Das Wichtigste für den Sieg sind allerdings getimte Angriffe und Ausweichmanöver.

Early Access Launch Trailer | Shadow Arena

Quelle: Pressemitteilung