Im Jahre 2018 teilte THQ Nordic mit, dass das Unternehmen die Rechte an der Marke „Kingdoms of Amalur“ erworben hat. Nach der Verkündung hat man nichts mehr über die Zukunft der Marke gehört. Durch einen versehentlichen Leak wurde nun bekannt, dass „Kingdoms of Amalur: Reckoning“ ein Remaster erhalten wird. Bestätigt wurde dies durch den offiziellen Twitter-Account des Spiels.

Das Action-Rollenspiel des Entwicklers 38 Studios „Kingdoms of Amalur: Reckoning“, erschien erstmals im Jahre 2012 über den Publisher EA. Zur damaligen Zeit wurde „Reckoning“ als das erste Kapitel eines neuen Fantasy-Universums angekündigt. Doch der Erfolg und die Weiterführung der Geschichte blieb bis zum heutigen Tage aus. Die Entwicklung des Spieles begann als MMORPG bei den Entwicklern von Big Huge Games unter den Namen „Copernicus“. Nachdem die 38 Studios das Unternehmen Big Huge Games aufkaufte, entschied man sich, ein Singleplayer-RPG aus dem Projekt zu machen.

Das Universum von „Kingdoms of Amalur: Reckoning“, wurde von dem New York Times-Bestsellerautor R. A. Salvatore erschaffen und durch den Stil des Künstlers Todd McFarlane, dem Schöpfers von „Spawn“, zum Leben erweckt. Das Spiel entstand unter der Leitung von Ken Rolston, dem Lead Designer von „Elder Scrolls III: Morrowind“ und „Elder Scrolls IV: Oblivion“.

Wann das Remaster von „Kingdoms of Amalur: Reckoning“ erscheinen wird, das ist noch nicht bekannt. THQ Nordic möchte in Kürze weitere Details zur Umsetzung für die aktuellen Plattformen bekannt geben.