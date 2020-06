Rock of Ages 3: Make & Break – Starttermin für Open Beta bekannt

Eigentlich sollte „Rock of Ages 3: Make & Break“ Anfang des Monats erscheinen. Da Modus Games sowie Entwickler ACE Team und Giant Monkey Robot den Release in den Juli 2020 verschoben hatten, müssen sich Spieler noch etwas länger gedulden.

Diese Wartezeit haben die Verantwortlichen jetzt in gewisser Weise verkürz, indem die eine offene Beta-Phase angekündigt haben. Die Open Beta wird bereits am 9. Juni 2020 für PC (Steam) starten. Eine Beta für Xbox One und PlayStation 4 wird am 23. Juni 2020 anlaufen. Für Nintendo Switch ist keine Beta geplant.

Das Spiel ist ein Mix aus Tower Defense und schneller, arcade-iger Zerstörung mit einem riesigen Felsbrocken. Die Action wird vor dem Hintergrund humoristischer Neuinterpretation historischer Ereignisse als Kampagne und andere Spielmodi für die Spieler als große Roll-Strecke entfaltet. Dank eines Level-Creator kann man eigene Strecken erstellen und sie mit anderen Spielern teilen.

„Rock of Ages 3: Make & Break“ wird derzeit für PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 entwickelt und soll am 21. Juli 2020 erscheinen. Mehr Informationen zum Spiel findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Rock of Ages 3 - Open Beta Trailer [GER]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung