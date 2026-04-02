Assassin’s Creed – Mehrere Teile der Reihe via Xbox Free Play Days spielbar

Während der Xbox Free Play Days können vom 2. bis 6. April 2026 alle Xbox-Spieler kostenlos auf die folgenden Titel der „Assassin’s Creed“-Reihe zugreifen, ohne dass eine Xbox Game Pass-Mitgliedschaft erforderlich ist:
- Assassin’s Creed Unity
- Assassin’s Creed Syndicate
- Assassin’s Creed Origins
- Assassin’s Creed Odyssey
- Assassin’s Creed Valhalla
- Der Beginn von Assassin’s Creed Mirage
Zeitgleich mit den Free Play Days werden alle sechs Titel im Ubisoft Store und im Microsoft Store um bis zu 85 % reduziert. Außerdem werden alle während der Free Play Days erzielten Fortschritte übernommen, wenn sich Spieler für den Kauf entscheiden.
Assassin's Creed: Play 6 games for free this weekend!
Quelle: Pressemitteilung