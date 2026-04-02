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Assassin’s Creed – Mehrere Teile der Reihe via Xbox Free Play Days spielbar

Marcel Schmidtvor 3 Tagen

Während der Xbox Free Play Days können vom 2. bis 6. April 2026 alle Xbox-Spieler kostenlos auf die folgenden Titel der „Assassin’s Creed“-Reihe zugreifen, ohne dass eine Xbox Game Pass-Mitgliedschaft erforderlich ist:

  • Assassin’s Creed Unity
  • Assassin’s Creed Syndicate
  • Assassin’s Creed Origins
  • Assassin’s Creed Odyssey
  • Assassin’s Creed Valhalla
  • Der Beginn von Assassin’s Creed Mirage

Zeitgleich mit den Free Play Days werden alle sechs Titel im Ubisoft Store und im Microsoft Store um bis zu 85 % reduziert. Außerdem werden alle während der Free Play Days erzielten Fortschritte übernommen, wenn sich Spieler für den Kauf entscheiden.

Assassin's Creed: Play 6 games for free this weekend!

Quelle: Pressemitteilung

Marcel Schmidtvor 3 Tagen
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