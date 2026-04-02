Assassin’s Creed – Mehrere Teile der Reihe via Xbox Free Play Days spielbar

Während der Xbox Free Play Days können vom 2. bis 6. April 2026 alle Xbox-Spieler kostenlos auf die folgenden Titel der „Assassin’s Creed“-Reihe zugreifen, ohne dass eine Xbox Game Pass-Mitgliedschaft erforderlich ist:

Assassin’s Creed Unity

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Origins

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Valhalla

Der Beginn von Assassin’s Creed Mirage

Zeitgleich mit den Free Play Days werden alle sechs Titel im Ubisoft Store und im Microsoft Store um bis zu 85 % reduziert. Außerdem werden alle während der Free Play Days erzielten Fortschritte übernommen, wenn sich Spieler für den Kauf entscheiden.

Assassin's Creed: Play 6 games for free this weekend!

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung