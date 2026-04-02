Das First-Person- Horror-Abenteuer „The Occultist“ erscheint nächste Woche für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Um die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, präsentierten Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio Daloar bereits heute den offiziellen Launch-Trailer.

Der cineastische Trailer stellt Protagonist Alan Rebels in den Mittelpunkt – im Englischen gesprochen von Doug Cockle (u. a. The Witcher-Spielereihe). Zu Beginn des Videos wirkt Alan Rebels ruhig – doch die grauenhaften Erinnerungen an Godstone wühlen ihn innerlich auf und suchen ihn selbst an fernen Orten heim.

„The Occultist“ erscheint am 08. April 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Derzeit steht auf Steam eine Demo-Version zum Ausprobieren bereit (siehe hier). Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

The Occultist | Launch Trailer [4k]

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Quelle: Pressemitteilung